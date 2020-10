Rudi Garcia est au centre des critiques depuis plusieurs semaines à l’Olympique Lyonnais.

Le niveau de jeu affiché par l’OL depuis le début de saison fait peur. Rudi Garcia se retrouve donc sous le feu des projecteurs concernant sa gestion de l’effectif. Les observateurs lyonnais estiment que le plan tactique utilisé n’est pas bon et commencent à rêver d’une intronisation de Juninho sur le banc de l’Olympique Lyonnais.

“Juninho sur le banc de l’OL ? Je pense que la place de Juni n’est pas dans un bureau. C’est quelqu’un qui aime sentir le terrain et qui est proche des joueurs. Il doit apporter son expérience en étant proche du banc de touche voire en étant très proche du banc de touche. Je suis d’accord avec ça. Après, est-ce qu’il en a envie, je pense qu’il a plus à perdre qu’à gagner en prenant ce poste. Il a une aura d’icône absolue à l’OL, qu’il en profite. Il faut changer quelque chose. Juni en a les moyens mais en a-t-il envie ? C’est autre chose”, a indiqué Nicolas Puydebois sur le site Olympique et Lyonnais.