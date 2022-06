De retour pour empiler les buts en Serie A, Romelu Lukaku devra d’abord regagner le cœur du public.

Les ultras de l’Inter Milan ont réagi cette semaine à l’annonce du retour de Romelu Lukaku, prêté la saison prochaine par Chelsea. Grand artisan du Scudetto remporté par les Nerazzurri en 2020-2021, le Belge risque de payer cher sa « trahison ». Les supporters milanais ont déjà prévenu l’attaquant de 29 ans : « Maintenant, Romelu, tête basse et au boulot ».

« La Curva Nord soutient l’Inter et ne contestera pas le joueur malgré son comportement l’été dernier. Cela étant dit, personne ne devrait aller l’accueillir avec des écharpes ou des bannières de la Curva ou des groupes qui la composent (…) Il était soutenu (et traité) comme un roi, maintenant c’est un joueur comme beaucoup d’autres. Que ce soit clair, nous ne serons pas contre lui s’il porte de nouveau notre maillot. Mais nous invitons tous les tifosi à ne pas tomber dans le piège inverse, celui de courir immédiatement derrière lui. En dehors d’un aspect émotionnel instinctif évident, faire semblant que rien ne s’est passé ne ferait qu’accélérer encore ce processus en cours depuis des années, visant à faire de nous tous des consommateurs muets et dociles. »