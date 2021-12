Débarqué à l’Atlético de Madrid suite à son départ forcé du FC Barcelone, Luis Suarez pourrait bientôt quitter les Colchoneros et dire adieu à la Liga. En conflit avec son coach, un retour en Amérique du Sud est évoqué.

Forcé de quitter le FC Barcelone après six années de bons et loyaux services, Luis Suarez s’est engagé avec l’Atlético de Madrid, un concurrent direct. Chez les Colchoneros, l’Uruguayen a performé avec 21 réalisations en 32 rencontres disputées sur les pelouses de Liga. Cette saison, le buteur de 34 ans est en train de récidiver avec déjà 7 buts inscrits en 17 matchs disputés. Pourtant, l’ambiance est loin d’être au beau fixe entre lui et Diego Simeone. Les deux hommes se sont échangés de nombreuses insultes lors de la dernière rencontre de l’Atlético de Madrid. Les tensions sont ravivées et un départ est à l’ordre du jour.

En fin de contrat en juin prochain, Luis Suarez ne devrait pas, selon les informations du Mundo Deportivo, rempiler pour une saison supplémentaire avec l’Atlético de Madrid. Le Brésil frappe à sa porte avec l’écurie des Corinthians. L’écurie brésilienne tente de le séduire en lui proposant un ultime et dernier défi de taille. Son départ serait loin d’être une surprise chez les dirigeants espagnols qui ne souhaiteraient pas le prolonger l’été prochain. En quittant la Liga, Luis Suarez dirait définitivement adieu au FC Barcelone…