Kylian Mbappé et Karim Benzema impressionnent… Au sein même de l’équipe de France ! Lucas Hernandez, joueur du Bayern Munich, prend toujours des précautions avec eux. Et pour cause, l’international du club allemand ne voudrait pas les blesser…

« Impossible d’y penser lors des séances intenses car j’aime me donner à fond. Mais le reste du temps, on fait un peu plus attention. Nous sommes coéquipiers avant tout, ce serait con de leur faire mal et de les perdre pour un match important. Surtout, c’est un honneur de côtoyer des joueurs d’un tel niveau. On apprend beaucoup d’eux. Regardez Karim : il a un palmarès unique et pourtant, il garde l’ambition de gagner et le souci de s’améliorer. Je l’admire pour ça. Je sais qu’il va nous transmettre son envie car la Coupe du monde occupe une grande place dans sa tête », a déclaré Hernandez.