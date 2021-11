Le LOSC n’a encore une fois pas brillé, ce samedi, contre le SCO Angers, concédant un match nul (1-1). Pierre Ménès n’a pas épargné le champion de France en titre, et a pointé du doigt la performance d’Yilmaz.

« Samedi après-midi, Lille a encore failli, à domicile contre Angers, a-t-il écrit sur son site. Les Nordistes avaient pourtant ouvert le score par Djalo, mais Ounahi a égalisé en fin de match pour le SCO. C’est devenu compliqué pour le LOSC quand David est sorti, cela a tout de suite manqué de poids devant puisque Yilmaz n’est plus que l’ombre du joueur exceptionnel qu’il a été la saison dernière. Et en plus, j’ai l’impression qu’en ce moment, son caractère impétueux dérange plus qu’il n’arrange. », a-t-il écrit sur son blog Pierrotlefoot.