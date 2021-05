Divorce consommé entre Christophe Galtier et le LOSC. Le technicien, récemment nommé « meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1, a annoncé qu’il quittait le LOSC après avoir soulevé le titre de Champion de France. Pour le remplacer plusieurs noms ont fuité. Parmi eux, Lucien Favre, Leonardo Jardim, Laurent Blanc ou encore Thiago Motta.

L’aventure a prit fin entre Christophe Galtier et le LOSC. Auréolé du titre de Champion de France, « Galette » a pris la décision de quitter Lille. La nouvelle direction et Olivier Létang doit désormais se lancer dans un chantier pour pallier ce gros départ. Comme évoquées précédemment, plusieurs pistes sont pressenties dont Thiago Motta. Une arrivée potentielle étonnant qui pourrait pourtant bien être la future tête d’affiche au poste.

Une information révélée par Le Petit Lillois qui indique que le néo coach italien serait plus proche qu’attendu. L’ancien milieu parisien serait en tête de la seconde short-list dressée par la direction lilloise. Favori des plans B qui pourrait bien devenir le plan A puisque les principaux prétendants, au nombre de 3, sont des noms à la renommée beaucoup plus prestigieux. Des statures importantes qui accroissent les exigences, notamment salariales, de ces techniciens ce qui pourrait rapidement faire pencher Olivier Létang & Co sur la liste des plans B sur laquelle figure en tête : Thiago Motta (38 ans).

Ce choix serait un véritable pari de la direction lilloise. L’Italien n’a qu’une expérience minime sur le banc : 1 an chez les U19 du PSG et 2 mois et un licenciement précoce au Genoa. De quoi faire grincer des dents les supporters du LOSC.