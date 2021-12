Prêté avec option au Brésil et plus précisément à Flamengo, Thiago Maia ne devrait pas faire son retour au LOSC. Son option d’achat devrait être levée par l’écurie brésilienne. Un poids en moins pour Olivier Létang et ses finances.

Acheté pour 14 millions ce qui était à l’époque le transfert le plus cher de l’histoire du LOSC, Thiago Maia n’a jamais convaincu et a même été une véritable déception. Lors de son passage au club, de l’été 2017 à janvier 2018 , il n’aura disputé que 69 rencontres pour 1 but et 1 passe décisive. Un bilan bien maigre pour un joueur comme étant l’un des brésiliens les plus prometteurs de sa génération. Pour s’en débarrasser, le LOSC l’a renvoyé au Brésil, et plus précisément à Flamengo, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Selon les informations relayées par LePetitLillois, Flamengo s’apprêterait à faire une offre pour Thiago Maia. Auteur de bonnes prestations sur sa terre natale, le Brésilien pourrait rapporter 6,5 millions d’euros aux Dogues comme cela était initialement prévu dans son option d’achat. Néanmoins, l’écurie brésilienne souhaiterait tout de même négocier un paramètre de cet accord afin de payer la somme due en quatre parties distinctes, d’une valeur de 1,625 millions d’euros chacun, que Flamengo étalerait sur un an et demi. A voir si ces conditions convaincront les nouveaux dirigeants du LOSC.