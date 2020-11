Plus chère recrue de l’histoire du club, Jonathan David n’y arrive pas sous les couleurs du LOSC. Depuis le début de saison, le joueur est en très grande difficulté.

Dans une interview avec Radio-Canada, Nick Mavromaras justifie les performances de son joueur : « J’étais heureux que Jonathan atteigne la Ligue 1, mais j’étais surtout heureux qu’il se retrouve dans un club où il voulait vraiment être. Parfois, certains clubs vont offrir plus d’argent, mais le joueur aura moins de minutes de jeu là-bas. On voulait qu’il soit dans un club qui croit en lui et qui a un bon projet. »

Son agent explique la volonté du joueur de 20 ans de s’imposer au LOSC : « En ce moment, Jonathan veut tellement marquer, il entend juste ça et il perd un peu de sa fluidité dans la surface de réparation. On lui dit de rester calme et de ne pas s’emballer avec l’attention médiatique qu’il reçoit. Cela dit, je pense que ce n’est pas une mauvaise chose qu’il vive tout ça à 20 ans. C’était un transfert important et son jeu est sous la loupe, mais je suis convaincu que de vivre avec les critiques lui servira dans le futur. Je suis confiant que Jonathan sera un jour dans le top 10 au monde. »