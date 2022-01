Très actif sur ce marché des transferts hivernal, le LOSC pourrait bien ne pas s’arrêter en si bon chemin. Si l’effectif semble être au complet, Olivier Létang n’a pas complétement fermé la porte à une potentielle surprise.

Présent devant la presse lors de la conférence de présentation d’Hatem Ben Arfa, Olivier Létang s’est montré ravi de la toute nouvelle recrue enregistrée par les Dogues : « Hatem a des qualités très rares, le déséquilibre et aujourd’hui avec l’expérience de donner le tempo d’un match. […] C’est un profil que nous n’avions pas dans notre effectif. Je dis souvent que c’est un accélérateur de particules. »

Très actifs sur ce mercato hivernal avec deux départs et déjà quatre arrivées, le LOSC a fait mentir de nombreux observateurs en enregistrant plusieurs renforts. Des recrues censées étoffées un effectif de qualité auquel ne devrait pas s’additionner de nouvelles arrivées… à l’exception d’une possible surprise de dernière minute : « On ne sait jamais ce qu’il peut se passer d’ici la fin du mercato […] On a un effectif de grande qualité, bien équilibré Il me semble qu’on a un effectif complet. »

Présent pour évoquer le mercato lillois, le président des Dogues a, comme souvent ces temps ci, était interrogé sur le cas Sven Botman. Très courtisé, le Néerlandais ne quittera pas le LOSC cet hiver : « Je me suis déjà exprimé sur le cas de Sven, en disant qu’on voulait garder nos meilleurs joueurs. Pour Sven, on n’a pas ouvert la porte à des discussions parce qu’on voulait le garder. »