Le LOSC enregistre le départ de Cheikh Niasse pour la Suisse et les Young Boys de Berne.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines c’est désormais officiel pour cheikh Niasse qui va signer dans le championnat suisse en provenance de la Ligue 1 et du LOSC. Les Dogues ont sorti un communiqué en expliquant qu’un accord a été trouvé et l’équipe nordiste va récupérer une indemnité de 2 millions d’euros. L’ancien joueur du Panathinaikos a paraphé un contrat de quatre années et demie, soit jusqu’en juin 2026.