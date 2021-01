Ancien directeur sportif du LOSC, Luis Campos est aujourd’hui libre sur le marché. Le Portugais envisage de reprendre son job de directeur sportif et découvrir le championnat anglais ne lui déplairait pas.

Interviewé dans le podcast « The Transfer Window », l’ex patron du sportif au LOSC est revenu sur son avenir et souhaite rejoindre une équipe anglaise dans les mois à venir et pourquoi pas travailler avec José Mourinho aux Spurs de Tottenham.

« Je suis ambitieux, je suis libre. Je mène une grande réflexion. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir, mais, avec mon ambition et ma capacité de travail, c’est le bon moment pour un gros projet, avec de grands noms, pour gagner des titres plus régulièrement. J’ai pris énormément de plaisir à Monaco et à Lille, mais peut-être que c’est le moment de repartir dans un autre style de club. Je réfléchis, j’attends la meilleure situation pour moi. »