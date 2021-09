L’occasion parfaite pour le club nordiste de réagir après les sanctions de la Commission de discipline. « Le LOSC prend acte des décisions rendues ce jour par la Commission de Discipline de la LFP à la suite des graves incidents survenus au stade Bollaert-Delelis samedi 18 septembre. Le LOSC s’est toujours engagé fermement et sans ambiguïté à lutter contre toutes les formes de violence qui touchent le football et nuisent à ses supporters, ses clubs, et son image. Le LOSC se tient bien évidemment à l’entière disposition de la LFP et des autorités pendant la durée de l’instruction, et examine, dès à présent, les suites judiciaires appropriées à apporter à ces graves évènements en vue d’assurer notamment la protection et la défense des intérêts du LOSC, de ses supporters et de sa communauté, » précise ainsi le club lillois.

🔴 RC Lens – LOSC : Communiqué officiel du LOSC. — LOSC (@losclive) September 20, 2021