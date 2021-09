Suite aux incidents survenus ce week-end dans le derby du nord entre le RC Lens et le LOSC, la LFP s’est réuni ce lundi après-midi pour statuer sur les premières sanctions.

Sans surprise, le club sang et or reçoit un huis clos pour le deux prochaines matchs de championnat à domicile à savoir les réceptions du RC Strasbourg et du Stade de Reims les 22 septembre et 1er octobre. Une décision prise en attendant de connaître le verdict final dans quelques jours. Pour les Lillois aussi, une interdiction de déplacement et fermeture du parcage visiteurs pour les matchs disputés à l’extérieur jusqu’au prononcé de la mesure définitive. Pour rappel, des affrontements entre supporters des deux camps ont éclaté samedi après-midi à la mi-temps de ce derby du nord remporté finalement 1-0 par le RC Lens.

Voici le communiqué de la LFP :

Au regard des graves débordements et incidents intervenus au cours de la rencontre RC Lens – LOSC Lille (6ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire les deux mesures suivantes :

Huis-clos total du stade Félix Bollaert-Delelis jusqu’au prononcé de la mesure définitive. Les rencontres RC Lens – RC Strasbourg Alsace et RC Lens – Stade de Reims respectivement programmées les mercredi 22 septembre 2021 à 21h et vendredi 1er octobre 2021 à 21h sont concernées par cette mesure conservatoire.

Fermeture du parcage visiteurs du LOSC Lille pour les matchs disputés à l’extérieur jusqu’au prononcé de la mesure définitive. La rencontre contre le RC Strasbourg Alsace programmée le samedi 25 septembre 2021 à 19h est concernée par cette mesure conservatoire. Les décisions seront rendues à l’issue de la séance du mercredi 6 octobre 2021 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.»