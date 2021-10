L’ancien milieu de terrain du LOSC, aujourd’hui à Brighton Yves Bissouma, a été interpellé ce jeudi matin, accusé d’agression sexuelle.

Celui qui se considérait comme le meilleur milieu de terrain de Premier League devant Bruno Fernandes, De Bruyne, Pogba et consort est en prison. Yves Bissouma, 25 ans s’est engagé à Brighton en 2018 en provenance du LOSC. Ce jeudi, celui-ci a été interpellé par la police dans un bar complètement bondé. avec une agression sexuelle présumée. Un ami de 40 ans de l’athlète qui était avec lui a également été arrêté.

Selon The Sun, Bissouma a été menotté et conduit dans un véhicule de police. Le communiqué des force de l’ordre du Sussex affirme que « deux hommes ont été arrêtés après qu’une femme ait signalé avoir été agressée sexuellement dans un endroit à Brighton tôt ce mercredi. Un homme dans la quarantaine et un homme autre dans la vingtaine 20, tous deux de Brighton, ont été arrêtés pour suspicion d’agression sexuelle et restent en garde à vue pour le moment. »