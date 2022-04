Le premier agent d’Hatem Ben Arfa (lorsque celui-ci évoluait à l’OL), Frédéric Guerra s’est longuement livré au sujet de la mentalité de son ancien protégé. Une interview pour RMC dans laquelle il ne mâche pas ses mots envers le joueur du LOSC.

« Ça a bugué psychologiquement il y a bien longtemps, dans son enfance. Il était le roi, le roi, le roi. On lui a toujours dit ses droits, mais jamais ses devoirs. Ça restera un énorme gâchis, c’est peut-être LE gâchis du football du XXIe siècle. »

« Il y a plein de joueurs à qui on a dit très tôt qu’ils seront des perles. Et qui l’ont été. Cristiano Ronaldo est devenu très tôt un énorme travailleur, quelqu’un qui s’est toujours remis en cause. Karim Benzema a fait exactement le même parcours. »

L’agent s’est ensuite souvenu d’une anecdote ou le conseiller de Ben Arfa, alors joueur de l’OM, l’appelle pour protester cintre une décision de Deschamps, son coach de l’époque. « « Il le met sur le banc parce qu’il lui demande de défendre. Mais on ne demande pas à un futur Ballon d’or de défendre ! » Et il dit ça devant Ben Arfa… Ça ne peut pas aider le garçon à grandir. Hatem a aujourd’hui 35 ans, mais il aura 17 ans toute sa vie. C’est un enfant . »