Si cet été, le LOSC est parvenu à conserver la plupart des membres de son effectif, la donne pourrait être bien différente. Les mois à venir seront décisifs et l’hiver ainsi que l’été qui se profilent pourraient bien être fatals aux Dogues.

Après avoir remporté le titre de Champion de France, beaucoup prédisaient un mercato agité pour le LOSC qui n’a finalement perdu que 3 titulaires : Mike Maignan, Soumaré et Luiz Araujo. Trois hommes que les dirigeants ont remplacé en recrutant Amadou Onana et Ivo Grbic. L’honneur est sauf et les départs annoncés n’ont pas eu lieu, du moins pas encore. Dans son édition du jour L’Equipe fait le point et autant dire que le constat est alarmant, c’est tout un effectif qui pourrait faire ses valises.

Selon les informations répertoriés par le quotidien français, le LOSC s’apprête à enregistrer une vague de départs tant cet hiver que l’été prochain. Le dossier chaud du moment concerne Jonathan Ikoné. L’ailier est courtisé par la Fiorentina et son départ semble proche d’être conclu pour un montant avoisinant les 15 millions d’euros. Si l’ancien parisien est la seule certitude, le doute plane sur d’autres joueurs de l’effectif. Cet hiver, Renato Sanches et Sven Botman seront des hommes extrêmement sollicités et une grosse offre pourrait facilement être dégainer par un géant anglais qui pourrait alors sceller l’avenir de l’un des deux Dogues. Le cas Zeki Celik interroge également alors que son nom a été très souvent cité comme étant en instance de départ. L’intérêt de l’Atlético de Madrid a notamment été évoqué. L’autre partant du prochain marché hivernal pourrait être Domagoj Bradaric. Troisième choix derrière Reinildo et Gudmundsson, le Croate devrait partir pour une courte expérience en prêt à Strasbourg ou au Feyenoord.

Mais si l’hiver s’annonce glaciale, l’été sera bouillant. Quatre titulaires sont en fin de contrat en juin avec Xeka, Reinildo, Yilmaz et José Fonte dont l’avenir est incertain. La tendance est à un départ pour le Turc et son salaire important (230k / mois) tout comme Reinildo qui est très proche du Napoli. Si il ne parte pas cet hiver, il sera difficile de retenir une année de plus Sven Botman et Renato Sanches alors que la situation sera probablement similaire pour Jonathan David, actuellement en pleine bourre et suivi de près par Arsenal et Liverpool. Enfin d’autres profils pourraient plier bagages. Au club depuis déjà plusieurs années, Jonathan Bamba pourraient s’envoler pour l’Allemagne ou l’Angleterre alors que West Ham et l’Atalanta Bergame étaient venus frapper à la porte l’été dernier.

Autre certitude, le milieu défensif formé au LOSC, Cheick Niasse devrait quitter le Nord dans l’année direction les Pays-Bas ou la Grèce. Chemin que pourrait suivre Yuzuf Yacizi qui ne fait plus l’unanimité au sein du club et qui ne parvient pas à convaincre de par ses performances depuis le début de la saison. Arrivé cet été, Ivo Grbic ne devrait pas rester très longtemps à Lille alors que Lucas Chevalier devrait être installé à la place de numéro 1. Enfin, le départ de Jérémy Pied, en fin de contrat en juin prochain semble être une évidence. Au total ce serait treize Dogues qui pourraient bien quitter le LOSC dans l’année. Le cauchemar des supporters s’apprête à frapper…