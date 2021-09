Impressionnant pendant l’Euro 2020, Renato Sanches était pisté par le FC Barcelone cet été, mais…

Après une saison décevante, Ronald Koeman a bien l’intention de ramener le FC Barcelone sur le devant de la scène continentale. L’équipe a bien évolué depuis le début de l’été avec les arrivées de Sergio Agüero et Memphis Depay en attaque, ainsi qu’Eric Garcia et Emerson en défense, tous recrutés en fin de contrat. Mais pour encore se renforcer, le Barça cherchait un milieu de terrain travailleur, au profil bien différent des créateurs Sergio Busquets, Pedri et Frenkie de Jong. Un profil auquel correspond parfaitement Renato Sanches.

D’après les informations du Mundo Deportivo, le président du Barça Joan Laporta et Jorge Mendes, l’agent de Renato Sanches, ont sondé Olivier Létang, le patron du LOSC en vue d’un transfert du joueur de 23 ans. Mais le club nordiste, qui jouera la Ligue des champions cette saison, n’a pas trouvé d’accord satisfaisant avec les Blaugrana surendettés. Arrivé du Bayern Munich en 2019 contre 20 millions d’euros, Renato Sanches ne quittera pas Lille à moins de 30 millions d’euros. Cette année, le Barça n’avait pas une telle somme à investir sur le marché des transferts.