Les Lillois viennent de perdre un espoir du football français. En fin de contrat aspirant, Joël Ngoya vient de signer son premier contrat professionnel avec l’Atlético Madrid. Le milieu de terrain s’est engager pour les 4 prochaines saison avec l’Atléti.

« C’est un grand club auquel on ne peut pas dire non. C’est un rêve devenu réalité et ils m’ont très bien reçu. L’Atleti est l’un des plus grands clubs d’Espagne et du monde » s’est réjouit Joël Ngoya.