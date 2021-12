Mercredi, Nick Mavromaras, agent de Jonathan David a déclaré que l’attaquant canadien, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Dogues, joue sa dernière saison avec le club nordiste. Mais pour son entraineur, Jocelyn Gourvennec, le départ de son buteur est loin d’être fait.

Le mercato hivernal n’a même pas ouvert ses portes que Nick Mavromaras, agent de Jonathan David, a annoncé que l’attaquant quittera le LOSC en fin de saison. Mercredi soir, à l’issue de la victoire, 3-2, contre les Girondins de bordeaux où le canadien a inscrit le but de la victoire à la 84e minute, Jocelyn Gourvennec a expliqué que le départ ou non du meilleur buteur de la Ligue 1 « est un dossier que le président va gérer et bien gérer. »

« Je ne connais pas son agent, a rétorqué l’entraîneur. Il part de très loin en évoquant ça dès la mi-décembre. Il fait son job. C’est un dossier que le président va gérer et bien gérer. Je pense qu’il ne faut pas perturber Jonathan. Il n’a pas besoin de ça, il est bien dans ses baskets. Il faut aussi que son agent fasse attention à ne pas lui mettre des choses en tête, parfois ça perturbe les joueurs. On en a déjà vu et on en verra d’autres. Il faut qu’il accompagne son joueur comme il le fait. C’est un garçon qui est très bien et qui bosse bien. Il faut qu’il garde ça, a conseillé Gourvennec. Mais ce n’est pas le moment aujourd’hui de parler de ce qu’il fera en fin de saison. Bien sûr, à 21 ans, en faisant ce qu’il fait, il va attirer des convoitises mais pour avoir parlé avec le président, je pense qu’il est très serein dans ce dossier », a déclaré l’entraineur des dogues.