En difficulté sur le plan financier, le LOSC comptait sur la Ligue des Champions pour renflouer les caisses. Un objectif plus que rempli pour des Dogues parvenus à se hisser jusqu’en 8èmes de finale.

Proche d’une qualification en Europe en Ligue 1 avec une sixième place inespérée et 46 points au compteur, le LOSC a encore son destin en main avec la perspective de finir la saison en beauté. Un exercice post titre ponctué de joutes européennes et d’une Ligue des Champions qui aura fait rêver de nombreux supporters lillois. Petit poucet de la compétition, les Dogues sont parvenus à s’hisser jusqu’en 8èmes de finale avant de tomber contre les Blues de Chelsea, tenant du titre. Une épopée réussie sur le plan sportif mais aussi et surtout sur le plan économique. En grandes difficultés financières, le LOSC d’Olivier Létang se frotte les mains.