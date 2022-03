Dernière écurie française engagée en Ligue des Champions, le LOSC tire sa révérence. Une nouvelle fois défait par les Blues, (0-2), les Dogues accusent le coup et notamment Jonathan David.

« On a joué un bon match. Mais après, cela se joue aux petits détails. Au plus haut niveau, c’est toujours comme ça. On fait une bonne première période, on mène et à la dernière seconde, ils égalisent sur leur seule occasion. Cela nous a fait mal, car on savait qu’il était important de rentrer au vestiaire avec l’avantage. A 1-1, tout pouvait encore se jouer, mais ça devenait difficile. Après, à 1-2, je crois que le match est terminé… […] On avait objectif de faire un grand match et de renverser la situation, car de tels matchs, on ne les joue pas tous les jours. On est fiers et en même temps il y a un peu de regrets, car sur les deux matchs, on aurait pu mieux gérer. Mais on apprend et on va de l’avant« , a confié un Jonathan David attristé par le résultat, (1-2) à l’issue de la rencontre au micro de Canal +.

Engagé pour la deuxième fois de leur histoire en 8èmes de finale de Ligue des Champions, le LOSC vit la même fin tragique avec une élimination cruelle face à une écurie anglaise. Les Dogues grandissent mais s’inclinent, une nouvelle fois.