Arrivé ce jeudi matin en Italie, Jonathan Ikoné va bien rejoindre la Fiorentina et quitter le LOSC cet hiver. Un premier départ qui fragilise le collectif lillois à l’aube de nouveaux challenges XXL tels que la Ligue des Champions et que Jocelyn Gourvennec veut absolument compenser.

« Je laisse le président gérer ces affaires-là. Jusqu’à présent, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour gérer autre chose que le sportif, le management du groupe. On verra ce que le mercato donne. Le président a dit que l’idée serait de garder une équipe compétitive. C’est ce qu’il avait fait en arrivant lors du mercato l’année dernière et c’est ce qu’il va encore faire. Si Jonathan Ikoné s’en va, il sera remplacé, a lancé le technicien du LOSC. Compte tenu des échéances qu’on a, je ne vois pas comment on peut ne pas le remplacer. On a tellement d’échéances importantes, d’affiches qui vont être excitantes, qu’on doit rester compétitif », a déclaré Jocelyn Gourvennec dans des propos relayés par l’AFP.