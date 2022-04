Cet hiver, et malgré la qualification du LOSC pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, Jonathan Ikoné avait décidé d’aller voir ailleurs. Le Français, qui a rejoint la Fiorentina, ne regrette absolument pas son choix.

« Je voulais relever un défi avec la Fiorentina. Il me restait un bon match avec Lille et une saison à finir. Mais je pense que j’avais fait mon temps et que j’avais besoin de voir quelque chose d’autre, de me pousser à revenir à mon top », a lancé Ikoné pour beIN Sports.

Questionné sur un possible retour en Bleu l’ancien du LOSC a réagi ainsi : « Il y a des joueurs qui sont plus performants que moi en ce moment. Mais je ne lâcherai jamais rien, je suis quelqu’un qui se bat. Je vais tout donner pour essayer de revenir. »

