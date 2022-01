Ce n’est plus un secret pour personne et les dirigeants du LOSC l’avouent au grand jour, Hatem Ben Arfa sera bel et bien un Dogue. Une arrivée dont se félicite Jocelyn Gourvennec, ravi de pouvoir l’accueillir au sein de son groupe.

Après Jonathan Ikoné, un nouvel homme fort de Christophe Galtier devrait quitter le LOSC, départ imminent pour Yusuf Yazici. Loin d’être au niveau cette saison, le Turc n’est pas apprécié par Jocelyn Gourvennec qui devrait le laisser filer dès cet hiver. Un départ sous la forme d’un prêt avec option d’achat au CSKA Moscou est annoncé. Pour le remplacer, Hatem Ben Arfa est la cible désigné. Déjà repéré dans les rues à Lille, le Français est une future recrue appréciée par le technicien breton à la tête des Dogues.

« On a déjà échangé à distance la semaine dernière. On s’est vu hier. Il est sur place. On attend le feu vert. On espère que ça se fasse vite qu’il puisse nous rejoindre. Il est arrivé hier. On le gère individuellement pour l’instant. Sur ce qu’on a vu de lui, il est fit. (…) Son physique ? Je vais faire les choses dans l’ordre. C’est un sujet sur lequel on pourra discuter une fois qu’il aura signé. Il a l’air bien. Là on est veille de match, je veux pas qu’on se trompe d’objectif. On pourra parler d’Hatem plus tard« , a dévoilé Jocelyn Gourvennec lors de la conférence de presse avant la rencontre à venir entre le LOSC et Lorient comptant pour la 20ème journée de Ligue 1.

Ben Arfa à Lille c’est un recrutement malin. Sachant que chaque club a la malédiction de l’ancien qui marque contre eux, c’est un but par match en Ligue 1 assuré jusqu’à la fin de saison pour le LOSC. — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) January 15, 2022

