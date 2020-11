Après l’exploit de ses hommes ce soir sur la pelouse de San Siro, Christophe Galtier attend un tout aussi bon résultat dans trois semaines pour assurer la qualification.

De passage au micro de RMC Sport après la rencontre face au Milan AC, Christophe Galtier s’est attardé sur les chances de qualification de son équipe. Grâce à sa victoire (3-0) sur la pelouse du Milan AC, le LOSC a repris la tête du groupe H avec 7 points au compteur.

« La qualification ? Je pense qu’il nous faudra au moins une victoire. Au prochain match, on va recevoir le Milan AC qui va être un peu énervé quand même. Il faudra faire au moins une victoire pour se qualifier. On est en tête du groupe, on a une bonne différence de buts, on est sur la confiance. Il faut être sur la confiance et non pas sur le relâchement. On va redonner quelques coups de tournevis pendant le voyage pour se préparer pour le match de Brest qui arrive rapidement. »