Ce soir à partir de 21 heures, l’AS Monaco reçoit le LOSC pour le match d’ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Un duel qui s’annonce hyper indécis d’autant plus que les Dogues sont privés de Renato Sanches et Jonathan Bamba.

Ce jeudi soir, Jocelyn Gourvennec a dévoilé son groupe pour le match en Principauté et il est contraint de se passer de deux joueurs majeurs de son effectif. Le Portugais Renato Sanches souffre d’une gêne musculaire et ne fera pas le déplacement, tout comme tout comme Gabriel Gudmundsson et Jonathan Bamba touchés à la cheville. Trois absences qui s’ajoutent à celles de Sven Botman et Amadou Onana suspendus. Pour rappel, le LOSC se retrouve 12e avec 16 points, deux points derrière son adversaire du soir.