L’entraineur du LOSC, Jocelyn Gourvennec donne son sentiment sur le tirage au sort de la Ligue des champions et le futur adversaire Chelsea.

L’entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec, a confié ses premiers mots suite à ce tirage au micro de RMC Sport. « C’est une magnifique affiche. On sait que tous les matchs sont difficiles en Champions League. On va jouer le tenant du titre. On va tout jouer à 300 % (…) On est capables d’être solides, il faudra l’être contre Chelsea. On devra préserver nos chances sur le match retour. C’est le tenant du titre, une grosse équipe qui marche bien en Premier League. Ils ont modifié des choses pour remporter la Champions League, avec un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs. C’est un nouveau cycle pour eux, c’est une équipe très forte. On sera outsiders, mais on voudra sortir du bois. »