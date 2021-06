Pour renforcer sa défense la saison prochaine, Manchester United compte toujours sur le Lillois Sven Botman.

À la recherche d’un nouveau partenaire de défense à Harry Maguire la saison prochaine, Manchester United aurait placé le nom du Lillois Sven Botman tout en haut de sa shortliste. Grand artisan de l’excellente saison du LOSC, actuellement leader de Ligue 1, le Néerlandais est également dans le viseur de Liverpool. Interrogé sur son avenir dans les colonnes de The Athletic, le défenseur central de 21 ans n’a pas fermé la porte à un départ cet été.

« C’est un grand compliment quand vous entendez que ces clubs sont intéressés. Je mentirais si je disais que cela ne m’intéresse pas – c’est la première fois que de si grands clubs sont liés à moi – mais c’était le début car en janvier, je n’étais à Lille que depuis une demi-saison. C’était agréable à entendre, mais je me concentrais sur Lille et je continue à le faire. Après la saison, je vais profiter des vacances et voir ce qui se passe ensuite. »

D’après la presse britannique, il faudra compter environ 30 millions d’euros pour recruter l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam lors de la prochaine période des transferts. Une belle plus-value en perspective puisqu’il était arrivé en France l’été dernier contre un chèque de 8 millions d’euros.