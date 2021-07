Pour renflouer ses caisses cet été, Chelsea pourrait vendre 12 joueurs, la plupart de retour de prêt.

Il n’y a pas que des bonnes nouvelles à Chelsea. D’après les informations du Daily Mail, le récent vainqueur de la Ligue des champions va devoir mettre à la porte au moins 12 joueurs pour équilibrer les comptes cet été. Alors que Roman Abramovitch, le propriétaire des Blues, fait déjà des plans sur la comète pour s’offrir le prodige Erling Haaland – dont le transfert pourrait atteindre les 175 millions d’euros – il va devoir penser à vendre. Pour l’instant, Chelsea a seulement fait affaire avec le Milan AC, qui a récupérer Fikayo Tomori et Olivier Giroud, pas plus tard que ce matin.

Le tabloïde britannique a dressé une liste des potentiels départs de Chelsea cet été avec des joueurs de retour de prêt, qui n’entreraient pas vraiment dans les plans de Thomas Tuchel. On y retrouve notamment les deux Français Malang Sarr et Tiemoue Bakayoko. Prêtés respectivement à Porto et Naples la saison dernière, les deux joueurs pourraient rapporter gros aux Blues. Sur le marché des transferts, ils sont tous les deux cotés à plus de 10 millions d’euros. Les Anglais Danny Drinkwater, Trevoh Chalobah, Ruben Loftus-Cheek et Ross Barkley devraient également être poussé vers la sortie.