Titulaire en puissance avec les Dogues, Jonathan Bamba a tenu à signifier aux supporters qu’il resterait à Lille cette saison.

Les supporters lillois peuvent se rassurer. Jonathan Bamba va rester. Convoité par certains clubs, l’attaquant n’a aucunement l’intention de quitter les siens dans les derniers jours du mercato.

“J’ai encore beaucoup de choses à prouver au LOSC et surtout à moi-même. Il était hors de question que je quitte Lille au Mercato après ma saison moyenne l’an passée […] Mes coéquipiers et mon staff m’ont toujours soutenu, et je me dois de leur rendre leur confiance en aidant l’équipe du mieux possible. Pour le moment, mon travail paye et il faut que je continue en ce sens.” a commenté le joueur en conférence de presse.