Révélation de l’année du côté du LOSC, Amadou Onana estime que son éclosion au plus haut niveau est dû à son exigence, sa maturité mais aussi à une bénédiction divine.

« Je me dis que tout ce qu’on a fait avec ma sœur, c’était dans le bon. Ça paye. C’est que du bonheur, et espérons que ça continue comme ça. Je veux être la meilleure version d’Amadou Onana. Je suis obsédé par le travail, la réussite et je travaille beaucoup pour ça. Je viens de trop loin pour faire n’importe quoi en boîte. Quand je regarde le parcours, je jouais dans les rues de Colobane à Dakar, et aujourd’hui je joue contre Messi en Ligue 1. Je suis béni. Cette maturité ? Elle vient de mon parcours. Ça commence dans les rues de Dakar, où tu dois grandir lorsque tu arrives dans un nouveau pays, avec une nouvelle culture en arrivant en Belgique. Ça a forcément joué sur l’homme que je suis devenu« , a déclaré Amadou Onana dans un entretien accordé à Sacha Tolivieri relayé par LePetitLillois.

Débarqué en Ligue 1 en août dernier en provenance d’Hambourg pour 7 millions d’euros, Amadou Onana est sans doute la meilleure recrue cette saison du côté du LOSC. Auteur d’une saison prometteuse avec 37 rencontres disputées toutes compétitons confondues, il sera vraisemblablement l’un des hommes à surveiller dans les années à venir. Son état d’esprit irréprochable pourrait lui permettre d’atteindre les sommets.