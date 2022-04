L’histoire d’amour entre Hatem Ben Arfa et le LOSC n’aura duré que 78 petits jours. Arrivé libre dans le nord de la France fin janvier, le talentueux gaucher ne va pas rester au club encore très longtemps et il se serait fait des ennemis au sein même du vestiaire.

À en croire les dernières indiscrétions de ‘RMC Sport’, le club lillois serait dans une situation pour le moins déconfortable. Une partie du vestiaire et notamment plusieurs cadres ne voudraient pas du retour d’Hatem Ben Arfa dans le groupe. Le média précise que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ainsi que de l’Olympique de Marseille ne devrait pas réintégré le groupe et les dirigeants pensent à l’écarter pour la fin de la saison. Une possibilité qui conviendrait à ses avocats qui étudieraient actuellement les possibilités pour le faire. Le joueur pourrait être payé jusqu’à la fin de son contrat, plutôt qu’être licencié et donc éviter un long procès. Encore une histoire de plus pour l’ancien joueur de l’OL qui a seulement disputé 9 matchs avec le LOSC depuis son arrivée.