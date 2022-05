🔄L’OM et Angers ne sont plus très loin d’un accord pour Mohamed-Ali Cho. Le dossier « avance bien » selon une source proche.

La direction marseillaise a proposé 12M€ + bonus, mais le SCO voudrait au moins 15M€.

Pas encore d’accord entre l’OM et le joueur. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/11t6fjyE51