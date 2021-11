Ce jeudi 4 novembre, l’Olympique de Marseille a encore laissé place à la frustration en Europa League en concédant le nul sur son terrain contre la Lazio, (2-2). Un résultat qui place l’OM en 3ème position (4 points) derrière la Lazio, (2è, 5pts) et Galatasaray, (1er, 8pts). Une situation délicate, les Marseillais n’ont désormais plus leur destin en main. Deux succès lors des deux dernières rencontres ne leur assurerait pas une qualification en 8èmes de finale. Un scénario qui ne réjouit pas Dimitri Payet, loin de là.

« Des regrets ? Plus de la frustration. Je pense qu’on a mis les ingrédients qu’il fallait pour être à la hauteur de ce grand rendez-vous, mais on a manqué de concentration ou d’efficacité sur deux actions et ils ont marqué sur ces deux erreurs… Donc on est plutôt frustré. […] A l’image de cette double confrontation, malgré les deux nuls, je pense qu’on est devant aux points, mais le football il faut marquer un but de plus que l’adversaire. On n’a plus notre destin en mains, mais on va se battre jusqu’au bout« , a affirmé Dimitri Payet au micro de W9 au terme de la rencontre.