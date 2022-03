Pour anticiper les départs d’Houssem Aouar et Tanguy Ndombele au prochain mercato estival, l’Olympique lyonnais se penche sur Lucien Agoumé, espoir déchu de l’Inter Milan.

Actif lors des dernières périodes mercantiles, l’Olympique Lyonnais est d’ores et déjà en train de planifier son été avec de multiples départs et arrivées. Selon les informations révélées par But, les rhodaniens serait sur la piste de Lucien Agoumé, jeune espoir de l’Inter Milan prêté au Stade Brestois cette saison. L’avenir du Franco-Camerounais est encore incertain mais son contrat le liant jusqu’en 2025 avec les Nerazzurri pourrait compliquer les négociations.