Dans une panade économique, l’OL comptait sur une qualification en Ligue des Champions pour assainir ses finances. Un échec en perspective qui amène les Gones vers un été mouvementé.

Dixième en Ligue 1 avec 42 points au compteur, l’Olympique Lyonnais vit une saison délicate. A chaque occasion de revenir sur le trio et désormais quatuor de tête, les Gones se prennent les pieds dans le tapis et reviennent au vestiaire la queue entre le jambe. Cette saison, l’OL n’y arrive pas et une non qualification en Ligue des Champions voire même en Europe serait une énième complication sur le plan financier. Des revenues en berne qui promettent un été particulièrement mouvementé.