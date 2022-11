Si les négociations ont d’ores et déjà débuté avec le FC Barcelone, le salaire exigé par Youssoufa Moukoko ferait grincer des dents en Catalogne.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Youssoufa Moukoko a prévu de quitter le Borussia Dortmund. Âgé d’à peine 17 ans, il crève déjà l’écran en Allemagne avec 6 buts et 6 passes décisives à son actif en 21 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Des performances qui font de lui l’un des hommes les plus convoités de la planète football. Liverpool, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone auraient affiché leur intérêt respectif.

En négociations avancées avec l’entourage de l’international allemand, le FC Barcelone est tombé des nues. D’après les informations divulguées par Sport Bild, il faudrait débourser 30 millions d’euros de salaire et de commission pour s’attacher ses services. Un montant similaire aux exigences de Rafael Leao, pourtant bien plus performant sur le continent. Un détail qui devrait faire capoter toutes discussions avec le Barça, loin d’être prêt à dépenser autant pour Youssoufa Moukoko.