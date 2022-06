Champion d’Afrique en titre avec le Sénégal et vice-champion d’Europe et d’Angleterre avec Liverpool, Sadio Mané ne restera dans le club de la Mersey. Sauf catastrophe, il devrait rejoindre le Bayern Munich la saison prochaine et du côté des Reds, on a déjà trouver son remplaçant.

L’officialisation devrait être effective dans les prochains jours mais selon les informations de notre confrère italien et spécialiste mercato Fabrizio Romano, le club anglais va sortir les grands moyens. En quête d’un nouveau buteur pour la saison prochaine, Liverpool a trouvé la perle rare et il s’agit de Darwin Nunez. Auteur d’une saison monstrueuse avec le Benfica Lisbonne, l’attaquant uruguayen considéré comme le successeur de Luis Suarez et Edinson Cavani va rapporter très gros aux lisboètes.

Selon les journaliste, il va signer un contrat pour cinq saisons et les Reds vont débourser une somme de 100 millions d’euros pour s’attacher ses services. Agé de 22 ans, il aura pour mission de remplacer Sadio Mané, voir plus un Roberto Firmino à la pointe de l’attaque des Reds. Pour Benfica, il deviendra également le transfert le plus cher de l’histoire du club portugais….