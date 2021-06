Longtemps annoncé dans les plans du Barça, Georginio Wijnaldum devrait finalement s’engager dans les prochaines heures au PSG.

Georginio Wijnaldum va devenir un joueur du PSG dans les prochaines heures. Bien que la semaine dernière l’agent et l’avocat du milieu de terrain néerlandais aient laissé la porte ouverte à un transfert vers le FC Barcelone, l’irruption du PSG dans les dernières heures a changé les plans du joueur et de ses représentants. Selon le Mundo Deportivo, l’agent de Wijnaldum, Humphrey Nijman, est à Paris cette semaine pour négocier avec le club de la capitale la signature du milieu de terrain de 30 ans. Le média espagnol précise que Wijnaldum a oublié son « rêve d’enfant » de jouer au Barça, pour finalement choisir l’offre de contrat XXL du PSG. D’après certaines sources, le Néerlandais devrait s’engager avec jusqu’en 2024 avec un salaire de 11 millions d’euros par an.

De son côté, le FC Barcelone a déjà fait une croix sur la signature du joueur de Liverpool. À partir de maintenant, le club devra décider s’il doit être un peu plus flexible concernant les exigences d’Ilaix Moriba pour assurer sa continuité et parier sur sa pépite pour occuper le poste réservé à Wijnaldum ou s’il faudra passer à l’action sur le marché des transferts cet été pour étoffer l’effectif.