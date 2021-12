Selon les informations de la presse anglaise et de Calcio Mercato, Jurgen Klopp et les Reds seraient très intéressés par le profil de Paulo Dybala. Ils suivraient avec attention sa situation contractuelle.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec la Juventus Turin, Paulo Dybala n’a toujours pas prolongé son contrat. L’attaquant argentin souhaite prendre son temps avant de prendre un décision. « Le club a actuellement d’autres choses à discuter et à résoudre, donc le renouvellement peut attendre maintenant, ce qui se passe est plus important« , a récemment déclaré la Joya. Une situation contractuelle pas encore résolue qui attire les grands clubs européens. Selon les informations de la presse anglaise et Calcio Mercato, Liverpool souhaite s’attacher les services de l’attaquant argentin lors du prochain mercato estival et donc gratuitement. Le joueur de 28 ans pourrait être un renfort de poids pour l’attaque des Reds et une option offensive supplémentaire derrière le trio Jota-Mané-Salah.