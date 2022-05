Qualifié avec les Reds de Liverpool pour la finale de la Ligue des champions après une nouvelle victoire 3 buts à 2 contre Villarreal en demi-finale ce mardi soir, Mohamed Salah est impatient de disputer cette finale.

Après la rencontre, l’Egyptien a donné son avis sur la deuxième demi-finale de la compétition et il souhaite affronter le Real Madrid pour une raison très simple. “Je veux jouer contre le Real Madrid. Manchester City est une équipe vraiment difficile, nous avons joué contre cette formation plusieurs fois cette saison, mais si vous me demandez personnellement, j’aimerais jouer contre Madrid parce que nous avons perdu en finale contre eux“, a ainsi lâché le Pharaon pour BT Sport. La demi-finale retour entre le Real Madrid et Manchester City se dispute ce soir à 21 heures et au match aller, c’est Man City qui s’est imposé 4 buts à 3 dans un match exceptionnel.