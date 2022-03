Mohamed Salah, sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool, n’est pas satisfait de l’offre faite par le club et attend une meilleure proposition, de la part de ses dirigeants pour prolonger son contrat. De son côté, Jürgen Klopp estime que la direction a déjà fait le nécessaire pour convaincre l’attaquant.

Mohamed Salah va t-il quitter Liverpool dans un avenir proche ? Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Reds, l’attaquant n’est pas satisfait de l’offre formulée par ses dirigeants et attend une meilleure proposition sur le plan financier. L’entraineur de Liverpool, Jurgen Klopp estime que ses dirigeants ont fait la meilleure offre possible mais estime qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter et reste optimiste pour une prolongation de contrat de son numéro 11.

« Mo veut vraiment que le club soit ambitieux, on l’était ces dernières années et on l’est toujours. Bien sûr, on ne peut pas faire beaucoup plus, c’est comme ça. Je pense que c’est surtout à Mo de décider. Je crois que le club a fait ce qu’il pouvait faire. Il n’y a rien d’autre à dire de mon point de vue. La situation est comme elle devrait être en ce moment. Il n’y a rien eu de nouveau, donc pas de signature, pas de refus ou quoi que ce soit donc on doit juste attendre. Tout va très bien, il n’y a pas urgence », a réagi le coach allemand.

Liverpool, qui s’est qualifié dans la douleur en quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan, se déplace sur la pelouse de Brighton, ce samedi à 13h30, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.