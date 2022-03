L’Olympique de Marseille s’apprête à changer de sponsor maillot pour la saison prochaine. Les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec Cazoo qui deviendra le futur sponsor maillot de l’équipe.

Ce jeudi, l’OM a annoncé la signature avec la célèbre marque de vente de voitures en ligne. « Nous sommes ravis d’accueillir Cazoo, une jeune entreprise déjà au niveau des plus grandes sociétés internationales, dans la famille de l’Olympique de Marseille, se réjouit le président de l’OM Pablo Longoria. Au-delà, du partage de valeurs telles que le dépassement et la combativité, ce partenariat symbolise notre volonté commune de jouer sur la scène européenne et de continuer à grandir ensemble, chacun dans son domaine d’expertise. Nous sommes donc très fiers que Cazoo s’engage à nos côtés pour les années à venir. » A communiqué le club olympien via son compte Twitter.