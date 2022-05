Pour Klopp, l’UEFA aurait tout intérêt à abandonner le projet de Ligue des Nations.

Alors que Liverpool prépare sa finale de FA Cup face à Chelsea demain (17h45), Jürgen Klopp a profité de son passage en conférence de presse ce vendredi pour adresser un message au président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. L’entraîneur allemand a ainsi confirmé sa position contre la Ligue des Nations, qui force les joueurs à disputer près de 70 matchs par saison.

« L’UEFA devrait prendre plus d’argent de cette finale (de Ligue des champions) et se débarrasser de la Ligue des nations. J’estime toujours que c’est l’une des idées les plus ridicules dans le monde du football. […] On est en train de finir une saison durant laquelle les joueurs ont joué plus de 70 matches. […] Et après ça, on va continuer avec la Ligue des nations. Il n’y a pas de tournoi cet été donc pourquoi jouer quatre, cinq, six matches avec les sélections… »