Liverpool et Klopp ont du attendre les tirs aux buts pour remporter la FA Cup devant Chelsea ce samedi. Après la rencontre l’entraîneur allemand n’a pas caché sa satisfaction.

« Je ne pourrais pas être plus fier de mes joueurs pour l’engagement et la lutte qu’ils ont déployés dans ce match. C’était un match incroyable. Les penaltys m’ont tapé sur les nerfs. Je n’ai plus d’ongles », a-t-il souri à la BBC après la victoire (6-5) aux tirs au but de son équipe.

Avant de poursuivre avec un mot pour Chelsea : « C’était très intense. Chelsea aurait mérité le titre comme nous l’avons fait. Comme en Coupe de la Ligue, c’est la preuve que les écarts entre les équipes sont minimes. Chelsea a très bien joué, mais au final il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur. Aujourd’hui c’était nous. Je suis désolé pour eux. C’est la deuxième fois… 120 minutes et ils ne peuvent rien gagner. C’est difficile. Mais je suis heureux. Mentalement, nous étions des monstres, et eux aussi. C’est un penalty qui a fait la différence », a-t-il conclu.