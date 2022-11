Pour Klopp, les retrouvailles avec le Real Madrid en Ligue des champions s’annoncent particulièrement excitantes.

Dans une interview accordée au site officiel de Liverpool, Jürgen Klopp a évoqué le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui verra les Reds affronter le Real Madrid.

« Je sais qu’on a récemment joué le Real Madrid dans des finales, mais ce n’est pas souvent que nos deux clubs se rencontrent en confrontation aller-retour, donc on peut être impatients. Le Real a le meilleur palmarès en Europe, on le sait. Mais on sait aussi que le nôtre n’est pas mal non plus. En plus, on sait qu’on a Anfield et tout le monde sait ce que ça signifie. C’est un tirage excitant. Les matchs ne sont que dans plusieurs mois mais il n’y a pas besoin de beaucoup d’imagination pour savoir quelle sera l’atmosphère. »