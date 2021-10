Eliminé par l’Atletico Madrid (1-0, 2-3 a.p.) en 8e de finale de la C1 en 2020, Jürgen Klopp avait critiqué Diego Simeone. Avant le match ce soir à 21h, à suivre en direct sur Sport.fr, le manager de Liverpool calme le jeu.

« Si j’aime leur style de jeu ? Non, pas vraiment. J’aime un style de jeu différent. Mais je n’ai pas à aimer leur style, il doit juste être efficace. Dans une période difficile pour les clubs, l’Atletico a fait un travail de recrutement impressionnant, ils ont une bonne équipe et pour moi, ils ressemblent au futur champion en Liga. Ce que j’ai dit était influencé par mon humeur. J’étais en colère et déçu à propos de la vie », a indiqué le technicien allemand en conférence de presse. La guerre est donc terminée entre les deux hommes. Place au jeu.