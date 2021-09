Le jeune Harvey Elliott devrait être opéré de sa cheville disloquée à Londres aujourd’hui, selon le coach de Liverpool Jürgen Klopp.

Victime d’un vilain tacle de la part du défenseur de Leeds Pascal Struijk, dimanche, le tout jeune Harvey Elliott (18 ans) va devoir passer par la case opération ce mardi. Après avoir reçu des soins médicaux sur le terrain, le milieu de Liverpool a été évacué sur civière par les physios et emmené à l’hôpital. Les Reds ont fini par remporter le match 3-0, mais cette belle victoire a été assombrie par la blessure d’Elliott.

« Je lui ai parlé juste après le match, il était dans le meilleur état possible », a déclaré Klopp cet après-midi en conférence de presse. « Il avait déjà accepté qu’il serait absent pour un certain temps. Il est à Londres et sera opéré aujourd’hui (mardi). C’est la prochaine étape sur le chemin du retour et nous attendons tous des nouvelles à ce sujet. »