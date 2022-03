C’est le grand jour. Ce jeudi à partir de 20 h 45, l’Italie, le Portugal, l’Autriche ou encore la Turquie et son Lillois Burak Yilmaz sont sur le pont. Ces nations vont tenter d’obtenir leur place afin de disputer une finale pour la qualification au Mondial 2022 le mardi 29 mars prochain. Des rencontres à suivre sur notre site et sur la ‘Chaine l’Equipe.’

C’est une énorme soirée qui se profile ! Au programme quatre rencontres de barrages pour la Coupe du monde 2022 dans la zone Europe. Contrairement au dernier Mondial russe en 2018, l’UEFA a totalement modifié son système de qualification, avec seulement trois tickets distribués pour le Qatar. Trois équipes classées dans trois voies différentes allant de la voie A à C. On vous explique tout.

Voie A : Bale ou Alaba duel made in Real Madrid

Dans la première voie, le Pays de Galles et sa star Gareth Bale accueillent l’Autriche du Madrilène David Alaba. Le vainqueur de cette confrontation décrochera ainsi sa place pour la finale. Une finale qui reste pour le moment totalement indécise car dans l’autre match, l’Ukraine n’est pas en mesure de défier l’Ecosse au vu de la situation actuelle et la guerre qui frappe de plein fouet le peuple ukrainien depuis plus de 25 jours. Pour le moment, la FIFA et l’UEFA ont pris la décision de reporter cette confrontation, au mois de juin prochain après demande de la fédération ukrainienne. Autrichiens ou Gallois devront donc patienter quelques semaines, afin de connaître leur potentiel adversaire pour accéder à la Coupe du monde au Qatar.

Decisions taken concerning FIFA World Cup Qatar 2022™ qualifiers: https://t.co/pZ33iJZsI1 pic.twitter.com/PRwCZE5jJW — FIFA Media (@fifamedia) March 8, 2022

Voie B : le goleador Lewandoswki au Qatar ?

Tout comme la voie A, la seconde voie se trouve aussi perturbée par cette guerre en Ukraine. Si la Russie devait affronter et même recevoir la Pologne et ses stars européennes Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik ou encore Wojciech Szczesny, elle a été disqualifié de cette course au Mondial par les instances du football mondiales. Résultat, les Polonais accèdent directement à la finale de cette voie B et tenteront mardi prochain de décrocher leur place pour le Qatar. Un ticket qui se jouera face au vainqueur du match entre la Suède et la République-Tchèque. Sur la pelouse de la Friends Arena de Stockholm, les Scandinaves pourront compter sur leur public pour l’emporter face à une formation visiteuse de grande qualité emmenée par son meilleur buteur Patrik Schick. Révélation de la sélection tchèque au cours du dernier Euro en 2021, il sera le poison et l’élément majeur à surveiller pour la défense suédoise.

Voie C : Ronaldo, Verratti, Yilmaz… Qui sera privé de Mondial ?

Dans la dernière voie, on retrouve deux nations historiques du vieux continent. Sur la pelouse de Bologne, l’Italie championne d’Europe en titre est en grand danger et les hommes de Roberto Mancini devront se méfier de l’adversaire macédonien. Outsider et auteur d’un bel Euro 2021, la Macédoine du Nord n’aura absolument rien à perdre contre une sélection italienne privées de Leonardo Bonucci et Manuel Locatelli récemment positif au Covid-19. Titulaire lors de la dernière élimination du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid, Gianluigi Donnarumma devrait lui aussi postuler à une place de titulaire dans les cages italiennes, tandis que l’autre parisien Marco Verratti pourrait également débuter la partie dans l’entrejeu. Un Français sera sur la pelouse, un certain Clément Turpin nommé pour arbitre de cette rencontre importantissime.

En cas de victoire, la Nazionale pourrait retrouver le Portugal pour un choc exceptionnel. Portée par sa star planétaire Cristiano Ronaldo, la sélection lusitanienne reçoit une nation Turque très dangereuse et qui pourrait bien jouer un vilain tour aux Portugais. Favori de ce match, le Portugal devra tout de même bricoler en défense et le Parisien Danilo Pereira pourrait bien être aligné en charnière centrale au côté du Lillois José Fonte. Testé positif au Covid-19, Pepe a rejoint l’infirmerie de la sélection tout récemment, alors que Ruben Dias, Joao Cancelo, Nelson Semedo et Renato Sanches sont aussi out pour la réception des Turcs. Justement, la formation entraînée par Stefan Kuntz pourrait évoluer dans un 4-4-2 avec les titularisations des champions de France lillois Çelik – Yilmaz ainsi que le nouveau chouchou du Vélodrome Cengiz Ünder.