Très critiqué cette saison, Neymar ne sera pas retenu par le PSG cet été en cas d’offre jugée satisfaisante.

Après une saison en dents de scie, le chantier s’annonce immense cet été du côté du Paris Saint-Germain. Déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur et du successeur de Kylian Mbappé, le Français se rapprochant de jours en jours du Real Madrid, le club de la capitale va aussi devoir de pencher sur les cas Lionel Messi et Neymar. Vivement critiqués par les supporters, les deux superstars pourraient bien vivre leur dernière saison sous le même maillot.

D’après les informations de Sky Sports, Lionel Messi va rester au PSG pour au moins une saison de plus. Sous contrat avec le club pendant encore trois ans, Neymar pourrait en revanche faire ses valises plus rapidement que prévu. Le média britannique assure que le Qatar est « ouvert » à un départ du Brésilien cet été. Reste à savoir quel club aura les moyens de s’offrir le joueur le plus cher de l’histoire (arrivé pour 222 millions d’euros en 2017) et son salaire XXL.